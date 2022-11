O internacional português concedeu, provavelmente, aquela que é a entrevista mais polémica do ano em matéria de futebol. Entre muitas coisas, Cristiano Ronaldo criticou duramente os donos do Manchester United, os irmãos Glazer, considerando que os mesmos não querem saber dos red devils.

Esta quarta-feira à noite, nos Estados Unidos, um deles comentou a entrevista de CR7, à Sky News. Foram parcas as palavras, mas Avram Glazer não atacou o jogador de 37 anos, bem pelo contrário.

"Bem, vou falar sobre Cristiano Ronaldo. Ele é um grande jogador do Manchester United, eu aprecio tudo o que ele fez pelo clube e desejo-lhe boa sorte no futuro", disse o empresário norte americano, que esta semana decidiu também avançar para a venda do clube britânico.