Cristiano Ronaldo pediu para o elemento da segurança esperar por alguns segundos para que ele pudesse tirar uma foto com um fã.

Fã consegue selfie com Cristinano Ronaldo no relvado Fã consegue selfie com Cristinano Ronaldo no relvado créditos: © 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.

Um jovem adolescente invadiu o campo quando Ronaldo estava de saída do relvado, para ser substituído na segunda parte do jogo.

A seleção portuguesa de futebol ficou mais perto dos quartos de final da Liga das Nações, ao vencer por 3-1 na visita à Polónia, para a terceira jornada do Grupo A1.

Bernardo Silva, aos 26 minutos, e o capitão Cristiano Ronaldo, aos 37, deram vantagem à equipa das ‘quinas’, Piotr Zielinski reduziu para os anfitriões, aos 78, antes de Jan Bednarek ter fixado o resultado final, com um golo na própria baliza, aos 88.

Portugal lidera isoladamente o grupo, com nove pontos, mais três do que a Croácia, que hoje venceu em casa por 2-1 à Escócia, que continua a zero, enquanto a Polónia soma três pontos.