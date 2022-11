No Villa Park, Erik Ten Hag mostrou, uma vez mais, ter feito as ‘pazes’ com o internacional português e deu-lhe a titularidade, apenas a quarta vez esta época na ‘Premier’, com Cristiano Ronaldo a entrar de início, bem como Diogo Dalot.

Já Bruno Fernandes ficou de fora, com o médio português a cumprir castigo, depois de ter visto o quinto amarelo na ronda anterior.

Os ‘red devils’, que vinham de uma sequência de nove jogos sem perder, entre campeonato e Liga Europa, tiveram um início de pesadelo em Birmingham, com a equipa a ver-se a perder por 2-0, aos 11 minutos.

Leon Bailey, aos sete minutos, e Lucas Digne, aos 11, colocaram o Aston Villa na frente, com uma entrada de sonho para o treinador espanhol Unai Emery, que substituiu no comando técnico dos ‘villans’ Steven Gerrard, despedido.

Ainda antes do intervalo, um autogolo de Jacob Ramsey, num desvio involuntário a um remate de Luque Shaw, reacendeu a esperança para o United (2-1), mas logo no reatamento o mesmo Ramsey fez o terceiro da equipa da casa.

A derrota deixa o Manchester United em quinto, ainda fora da zona de ‘Champions’, a dois pontos de Tottenham (quarto), que ainda hoje recebe o Liverpool (10.º).

Na terceira posição está o Newcastle, com mais um jogo, e que hoje goleou fora o Southampton (18.º), por 4-1, enquanto o Crystal Palace (nono) também foi vencer fora de portas nesta 15.ª ronda, em casa do West Ham (15.º), por 2-1.

A 15.ª jornada do campeonato, que é liderado por Arsenal, depois de vencer hoje fora o Chelsea (1-0), fica completa com o jogo ‘grande’ entre Tottenham e Liverpool, a disputar ainda esta tarde.