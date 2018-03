O futebolista internacional português Danilo Pereira cumpriu hoje treino condicionado pela primeira vez desde que sofreu uma lesão, em janeiro, no regresso ao trabalho do plantel principal do FC Porto, no centro de treinos do Olival.

Depois de três dias de folga, o líder da I Liga portuguesa voltou aos treinos com o médio luso a constituir a boa notícia do dia, sendo que “evoluiu para treino condicionado” após quase dois meses de paragem. Danilo Pereira e o brasileiro Alex Telles realizaram treino condicionado, enquanto o maliano Moussa Marega fez “tratamento e trabalho de ginásio”, segundo o boletim clínico dos ‘dragões’. Numa sessão com sete jogadores ausentes por estarem ao serviço das seleções nacionais, Sérgio Conceição não pôde contar com Maxi Pereira (Uruguai), Diego Reyes, Héctor Herrera e Jesús Corona (México), Yacine Brahimi (Argélia) e Vincent Aboubakar (Camarões), além de Diogo Dalot, ao serviço dos sub-21 portugueses. Os ‘azuis e brancos’, que seguem na liderança do campeonato português com 70 pontos, mais dois do que o Benfica, voltam aos treinos na quinta-feira, pelas 11:00, numa sessão no Olival à porta fechada.