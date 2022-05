O campeão espanhol e o vice-campeão inglês tinham duelo marcado no sábado, no Stade de France, nos arredores de Paris, numa reedição da decisão de 2018, quando os ‘merengues’ arrecadaram pela 13.ª vez o troféu da principal competição europeia de clubes.

Estava previsto o jogo começar às 20 horas (de Lisboa), mas não foi bem assim. A primeira prova foi a impaciência demostrada por parte dos adeptos pelo atraso da partida.

Primeiro anunciaram nos ecrãs gigantes que o jogo iria começar 15 minutos mais tarde devido a questões de segurança. Mas de 15 minutos passou-se a para 36, até ao início da final.

Segundo a agência noticiosa France-Presse, grupos numerosos de adeptos tentaram ‘furar’ os controlos de bilheteira e segurança em torno do Stade de France, o que atrasou a entrada dos adeptos no recinto - alguns só entraram ao intervalo.

No local, o que foi verificado?

Longas filas, sobretudo vermelhas, cor do Liverpool, eram visíveis no exterior do estádio, na capital francesa;

A Associated Press reportou a presença de adeptos sem bilhetes envolvidos em confrontos com os ‘stewards’ do estádio;

Foi usado gás pimenta para dispersar os invasores;

A segurança da entrada da zona VIP, pela qual também tentaram forçar a entrada, foi reforçada.

Com tudo isto, vamos ao balanço final da "confusão": a polícia francesa revelou hoje que 68 pessoas foram detidas depois de centenas de adeptos do Liverpool terem tentado ‘furar’ os controlos em torno do estádio.

De acordo com a imprensa francesa, 238 pessoas foram atendidas nos serviços hospitalares por emergências relacionadas com pequenos incidentes, embriaguez e também envenenamento por gás, escreve o jornal A Bola na edição deste domingo.

O incidente está também a ter repercussões também na política. Em declarações ao canal de televisão BFMTV, Jean-Luc Mélenchon, líder do movimento 'França Insubmissa', classificou a imagem dos confrontos entre adeptos e a polícia como “lamentável”.

“É preocupante porque podemos ver claramente que não estamos preparados para eventos como os Jogos Olímpicos”, que se realizam dentro de dois anos, em Paris, disse.

Jean-Luc Mélenchon afirmou que “o ministro e o responsável pela polícia" pensaram que o país estava pronto, mas o que o "resultado” está à vista.

Num comunicado, a UEFA manifestou solidariedade com os fãs afetados pelos incidentes e prometeu “rever de forma urgente estas questões junto da polícia e das autoridades francesas e com a Federação Francesa de Futebol”.

O Real Madrid acabou por vencer o jogo, com um golo solitário de Vinícius Júnior. Com este resultado, o Real Madrid soma a sua 14.ª Liga dos Campeões e Carlo Ancelotti soma o seu quarto troféu como treinador, tornando-se no técnico da história com mais vitórias na competição (venceu duas pelo Milão e duas pelos Merengues).