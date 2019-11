O jogador, de 14 anos, promete de ser mais um talento a sair da famosa escola do Ajax. No entanto, o que está a dar que falar não é tanto o seu talento, mas a sua imponência e estampa física. É que o jogador destaca-se — muito — entre os seus pares, quer sejam colegas ou adversários.

Esta temporada, em dez jogos, o central já marcou dois golos e fez uma assistência, de acordo com o AS. O jornal espanhol adianta que o jogador está no sítio certo para desenvolver os seus talentos e capacidade física de modo a seguir os passos do seu conterrâneo holandês e capitão do Liverpool, Virgil van Dijk.

Porém, não é o primeiro caso a gerar o burburinho — por causa da disparidade de altura entre os mais novos. Este ano, fotografias do defesa das camadas jovens do PSG, El Chadaille Bitshiabu, de 12 anos, também ganhou tração nas redes sociais pelo mesmo motivo. Segundo o Le Parisien, o jovem terá 1,90m e será alvo de cobiça por Barcelona, Manchester City ou Arsenal.

Em Espanha, outro caso semelhante: Ibrahima Sow, do Sevilha, também é bastante mais alto que os seus pares, apesar dos seus 12 anos. O Gazetta dele Sport, por exemplo, disponibiliza um vídeo que, não obstante o tamanho, espelha a qualidade técnica do "gigante que encanta Sevilha".