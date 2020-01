O argentine ‘Kun’ Aguero apontou, aos 73 minutos, o golo solitário com que o Manchester City se impôs em casa do Sheffield United.

Com 51 pontos, os ‘citizens’ estão ainda a sete pontos do Liverpool, que tem dois jogos por disputar; já o seu adversário é sétimo com 33.

Cédric Soares jogou pelo Southampton no triunfo por 2-0 em casa do Cristal Palace, ultrapassando-o a meio da tabela, enquanto Domingos Quina não conseguiu evitar o desaire do seu Watford por 2-1 na visita ao Aston Villa, que assim deixou a zona de despromoção, onde continua o seu opositor.

O Everton esteve a ganhar ao Newcastle por 2-0, no entanto dois golos do francês Florien Lejeune, aos 90+4 e 90+5, permitiram um empate que já parecia improvável (2-2).

O Bournemouth ganhou ao Brighton por 3-1, mas continua em zona de descida, embora com os mesmos 23 pontos do West Ham United e do Watford.

Na quarta-feira, o Tottenham de José Mourinho recebe o Norwich, o Manchester United joga em casa com o Burnley e o Leicester é anfitrião do West Ham United, enquanto, na quinta-feira, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santos alinha em casa frente ao Liverpool.