Esta quinta e sexta-feira, Portugal recebe o Festival de Cannes do futebol. Pelo menos era assim que Duncan Revie, filho do antigo selecionador inglês e treinador do Leeds, Don Revie, fundador da Soccerex, se costumava referir aos eventos que organizava pelo mundo fora e que colocavam o futebol, o negócio e indústria que o envolve em perspetiva.

Em Oeiras, vai discutir-se o futuro do futebol. Em parceria com a Liga Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol, a La Liga e a Câmara Municipal de Oeiras, a Soccerex traz a Portugal o Soccerex Europe, naquele que é um regresso ao velho continente após dois eventos nos "dois maiores mercados futebolísticos emergentes", China e Estados Unidos.

O termo 'futuro do futebol' é muito lato. Há que o afunilar e ninguém melhor do que David Wright, diretor de marketing de Soccerex e adepto do Chelsea, retrato de um clube moderno que nasce precisamente deste encontro entre a modalidade e o mundo corporativo, para nos explicar o que vai acontecer.

David diz que se lembra perfeitamente do primeiro evento da Soccerex em que participou, quando os painéis eram só sobre o que acontecia dentro de campo, e de como foi evoluindo até aos dias de hoje, em que os negócios e a tecnologia estão no centro da discussão.

Ao mesmo tempo, fala-nos do dia em que o pai, acabado de chega a casa, lhe disse que o seu clube do coração tinha acabado de ser comprado "por uns russos", algo que não o incomoda de forma nenhuma. "As pessoas acusam-nos de ter comprado sucesso, mas tem sido ótimo viver esse sucesso", diz.

Perguntámos a David se acha que o crescimento do futebol feminino vai ser o próximo grande tema: "não sei como é em Portugal, mas no Reino Unido o Mundial mostrou-me que os adeptos querem ver os jogos das equipas femininas, mas há um conflito: são há mesma hora que os jogos das equipas masculinas. Portanto, se és adepto do clube, não consegues ver os dois jogos. Tens de conseguir alcançar o nível certo de organização e perfeccionismo". Pareceu-nos que sim.

Esta é uma conversa sobre um legado, de apelido Revie, sobre Portugal, um país líder no mundo do futebol, sobre as mudanças na última década na modalidade e da memória da entrevista em que Diego Maradona brinca sobre um dos golos mais míticos da história, a Mão de Deus.

David, podemos dizer que o que vai acontecer durante estes dois dias em Oeiras, a Soccerex Europe, é a Web Summit do futebol?

O nosso fundador, Duncan Revie, costumava referir-se à Soccerex como o Festival de Cannes do futebol. É sobre juntar as pessoas da indústria para que possamos aprender, conhecer-nos e fazer negócios. Durante estes dois dias, em Oeiras, através de conferências, de network, vamos discutir o futuro do futebol na Europa.

O evento tem como cartaz, por assim dizer, uma série de painéis onde se vai discutir o futuro da modalidade, mas, para além disso, conta com representantes de várias organizações e clubes. Consegue imaginar, por exemplo, uma conversa de corredor entre o representante internacional da Academia do Ajax e o manager da Academia do Birmingham City?

Claro. Temos um painel com o representante internacional da academia do Ajax sentado ao lado de representantes do SL Benfica e Sporting CP. Também vamos ter o antigo diretor de metodologia do PSG cá. Vamos ter vários especialistas em desenvolvimento de jogadores e academias a juntarem-se para discutir diferentes ideias. Se estás à frente de uma academia, estás envolvido no processo de desenvolvimento de um jogador, portanto, poder perceber como é que o Ajax o faz, como o Benfica usa tecnologia e data para reforçar o processo de formação, entender como o Sporting trabalha a performance física dos jogadores e perceber a metodologia por detrás de um clube como o PSG... Este conhecimento direto, de dentro, na primeira pessoa, é muito importante para ajudar a melhorar uma academia.

Houve essa preocupação de convidar clubes de diferentes dimensões?

A Soccerex é para toda a gente dentro da indústria do futebol. Portanto, sim, é para os clubes de elite, mas também é para aqueles que estão a aprender e para todos aqueles que representam negócios que envolvem este mundo. Por isso é que a nossa parceria com a Federação Portuguesa de Futebol é tão importante, permite que clubes, empresas, associações e organizações de todo o país estejam envolvidas na conferência e beneficiem dela.

Porquê Portugal?

Organizamos eventos por todo o mundo. Já fizemos eventos em 19 cidades espalhadas por 13 países, pelos cinco continentes, nos últimos 23 anos. É um produto global. No último ano focámo-nos, estrategicamente, em fazer eventos nos dois maiores mercados futebolísticos emergentes: China e Estados Unidos. Queríamos que 2019 fosse o ano em que voltávamos a fazer o evento na Europa. Portugal é, em vários sentidos, um líder no mundo do futebol. É, atualmente, campeão europeu e vencedor da Liga das Nações, para além do sucesso em futsal e futebol praia. É um país que deu ao mundo muitos treinadores de elite, sempre associados ao sucesso e a diferentes abordagens... Tínhamos uma lista de diferentes cidades e países, mas assim que as conversações começaram com as pessoas de Oeiras tornou-se claro onde o evento iria acontecer. Portugal pareceu-nos uma ótima aposta.

"(...) a Soccerex, sim, é sobre o negócio em torno do futebol e de toda a indústria envolvente, mas sem futebol nada disto existia. Primeiro, é sobre o que acontece no relvado, sobre os jogadores, a qualidade do jogo. Isso é o coração de tudo isto."

Quando fala na China e nos Estados Unidos como mercados futebolísticos emergentes, pelo que viu, acredita que podem chegar ao nível do futebol europeu?

São dois países com vários desafios para superar. A história do futebol em Portugal, Inglaterra, Espanha, no continente europeu, está muito mais enraizada na cultura do que na China ou nos Estados Unidos. Mas nestes dois mercados há uma enorme quantidade de pessoas. Se eles conseguirem organizar adequadamente as competições, estruturar os clubes e ainda criarem uma boa rede de desenvolvimento… A MLS está numa fase mais avançada do que a liga chinesa, apesar de ter de rivalizar com grandes modalidades como basquetebol, beisebol, NFL… Acho que não vão fazer frente à Premier League, mas penso que em pouco tempo vamos ver jovens promessas à procura de uma oportunidade para jogar na MLS.

Quando falava de Portugal enquanto líder, isso só acontece porque a Federação cresceu muito nos últimos anos em termos de organização, tecnologia… E isto acontece porque futebol já não é só futebol, não é?

Talvez há 20, 30 anos, futebol fosse apenas um desporto, agora é um negócio, é entretenimento, é uma economia global. A audiência dos grandes torneios e competições e o significativo aumento de receitas… Em Portugal o crédito vai todo para o Tiago [Craveiro] e a sua equipa pela abordagem inovadora com que desenvolveram o crescimento da Federação.

Disse que, hoje, futebol não é apenas um desporto, é também um negócio. Acha que isso afeta o jogo jogado no campo?

Vou voltar a invocar o nosso fundador para dizer que a Soccerex, sim, é sobre o negócio em torno do futebol e de toda a indústria envolvente, mas sem futebol nada disto existia. Primeiro, é sobre o que acontece no relvado, sobre os jogadores, a qualidade do jogo. Isso é o coração de tudo isto. Mas bons negócios também significam melhores infraestruturas, melhores investimentos em treino e tecnologia. Por isso todo este negócio está apenas a ajudar a melhor a modalidade.

Há algum clube que o David apoie?

Claro que sim, sou adepto do Chelsea! Só por isso tenho uma grande ligação a Portugal. Tivemos grandes treinadores e jogadores portugueses nos últimos anos. O início da temporada tem sido interessante, não com tanto sucesso como em anos anteriores, mas temos um homem do clube como treinador, uma equipa jovem. Isso deixa os adeptos expectantes.

É curioso que seja fã do Chelsea porque é precisamente o exemplo de um clube moderno, nascido da convergência entre o mundo do futebol e dos negócios.

É verdade, lembro-me perfeitamente do dia em que o Chelsea foi "comprado". Estava de férias, o meu pai chegou a casa e disse-me "fomos comprados por uns russo" [risos]. O clube mudou e é um exemplo de até que ponto um investimento pode moldar um clube.

Como adepto, preferia o clube com ou sem Roman Abramovich?

Não me interprete mal, mas depois da chegada de Abramovich nós vencemos campeonatos, a Liga dos Campeões… Acho que nos últimos anos houve um desligar na relação entre os fãs e o clube. O ambiente que existe no início desta temporada pode ser uma alavanca para recuperar essa ligação. Não há uma forma má de o dizer, sem ele nunca teríamos ganhado o que ganhámos, não teríamos visto jogar os jogadores que vimos… As pessoas acusam-nos de ter comprado sucesso, mas tem sido ótimo viver esse sucesso.