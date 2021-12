"A esta hora, temos 1.120 pessoas registadas e em condições de participar”, disse o organizador do leilão, Adrián Mercado, à AFP neste sábado.

Os 87 lotes serão oferecidos por valores iniciais que variam de 50 a 900 mil dólares, especificou Mercado sobre o leilão ordenado pela justiça argentina em acordo com os herdeiros do campeão do Campeonato do Mundo de 1986, no México.

“Os filhos fizeram uma grande seleção de material. As coisas mais afetivas, de grande memória, de grande paixão, a família guardou”, explicou Mercado.

O imóvel leiloado é o que Maradona deu aos pais no início dos anos 1980, quando o atacante jogava no Boca Juniors, localizado no bairro residencial de Villa Devoto, em Buenos Aires.

Também fazem parte do catálogo do leilão dois carros BMW, modelos de 2017 e 2016, avaliados em aproximadamente 35 mil e 26 mil euros, respetivamente. Há também uma carrinha Hyundai 2015, avaliada em 34 mil euros e um apartamento de dois quartos no balneário de Mar del Plata (400 km ao sul), cujo lance inicial é de 58 mil euros.

Outro objeto é a passadeira elétrica que Diego usava quando morava no Dubai, avaliada em 3,1 mil euros, uma fotografia de Maradona com Fidel Castro, de 356 euros, e um humidificador de charutos, de 267 euros.

Gravatas, bonés, botas e roupas desportivos, seis televisões, móveis, aparelhos de ginástica, pinturas e fotografias completam a oferta de mercadorias a serem leiloadas por ordem da juíza Luciana Tedesco.

O leilão começará este domingo às 11:00 locais (14:00 em Lisboa) e terá duração de mais de duas horas, estimou Mercado.

O dinheiro arrecadado será destinado ao pagamento de dívidas e despesas, e não será distribuído entre os herdeiros, inclusive as suas filhas e filhos. Após o leilão, os tribunais decidirão o destino dos lotes que não forem arrematados.