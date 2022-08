Apesar do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, ter garantido, na apresentação de Robert Lewandowski que o clube já apresentou a documentação à La Liga para garantir a inscrição de todos os reforços para a nova temporada, estando à espera de uma resposta final do organismo, neste momento, a direção da liga fez saber que os Blaugrana não cumprem os requisitos para inscrever cinco jogadores (Lewandowski, Koundé, Kessie, Christensen e Raphinha) e dois atletas com os quais o clube assinou uma renovação de contrato (Dembélé e Sergi Roberto)

Segundo o desportivo espanhol Sport, o Barcelona terá de fazer mais, e isso incluirá a venda de outros 24,5% dos Barça Studios e baixar ainda mais a massa salarial atual, que está bastante acima do permitido pelas regras de fair play financeiro da La Liga.

O mesmo jornal afirma que em breve o Barça terá de vender nova percentagem dos Studios para garantir que, pelo menos, a maior parte deste futebolistas estejam à disposição de Xavi para o arranque do campeonato no dia 13 de agosto, frente ao Rayo Vallecano.

Há um mês, na apresentação de Kessié, Mateo Alemany, diretor para o futebol, explicou que o clube tem ainda possui ativos que pode vender, alienados a alguns direitos televisivos.

"Estamos acima do limite salarial, já sabem a norma. Para inscrever Sergi Roberto, Kessié e Christensen teremos de baixar a massa salarial. Quando for desbloqueado o segundo ativo, tudo será mais fácil. É muito importante baixar salários. Quando chegámos, isso afetava 11 ou 12 jogadores. Resolvemos os casos de Griezmann e Coutinho, por exemplo, para alcançar um equilíbrio salarial", disse, ainda antes de chegarem Lewa, Raphinha e Koundé.

Com um salário superior a 550 mil euros semanais, Frenkie de Jong, jogador com quem o clube tem um dívida de cerca de 17 milhões de euros em salários, é o principal alvo do clube. O neerlandês é uma peça fundamental neste xadrez, tornando quase obrigatório a sua venda ou uma renegociação contratual que envolva uma grande redução salarial — algo que, segundo a imprensa, tem sido rejeitado pelo jogador.

De Jong tem sido apontado como um dos alvos prioritários do mercado do Manchester United, agora orientado pelo antigo treinador do jovem médio no Ajax, Ten Haag. Os Red Devils e os catalães já conseguiram um acordo, mas o clube inglês, segundo a imprensa internacional, falhou em alcançar um acordo em termos pessoais.

Memphis Depay, que na última época chegou para ser uma das novas estrelas da equipa, também estará na porta de saída, uma vez que as opções para o último terço para Xavi estão lotadíssimas: além do internacional pelos Países Baixos há Dembélé, Aubameyang, Raphinha, Ansu Fati, Lewa e Ferrán Torres.

Neste momento, a venda de bens será sempre um paliativo perante a solução definitiva que será arrumar a casa. No entanto, isso não parece parar Laporta e a sua ambição de dar todas as ferramentas possíveis a Xavi para voltar a fazer do Barça um clube competitivo na disputa por títulos em Espanha e na Europa.