O SAPO 24 desafiou os candidatos à presidência do Sporting CP a fazerem um onze de sonho do clube de Alvalade. Estas foram as respostas.

Dias Ferreira

Com Damas na baliza (tal como todos os outros candidatos, de resto), Dias Ferreira apostou num onze bastante ofensivo, com o trio Oliveira, Jordão e Manuel Fernandes a compor a frente de ataque. Esse trio, recorde-se, apontou 53 dos 66 golos marcados pelo Sporting CP na época de 1981/1982, em que os leões se sagraram campeões com Malcolm Allison no comando.

Frederico Varandas

Beto, Rui Jorge, Duscher e Acosta são os nomes no onze de Frederico Varandas que foram protagonistas no título sportinguista de 1999/2000, 18 anos depois do conquistado em 1981/1982. Augusto Inácio era o treinador dos leões.

João Benedito

É um onze eclético, o de João Benedito. Símbolos do atletismo, ciclismo ou hóquei em patins fazem parte do onze do ex-guardião de futsal leonino, que, ainda assim, não se escusou a ter uma dupla de ataque composta por dois "pesos-pesados" dos leões: Cristiano Ronaldo e Peyroteo.

Rui Jorge Rego

Luís Figo, claro, é uma das escolhas do homem que escolheu aquele que foi seu companheiro de equipa durante vários anos no Real Madrid - falamos de Roberto Carlos, claro - para diretor desportivo. Rui Jorge Rego não esqueceu também Mário Jardel, autor de 42 golos na última época em que o Sporting CP se sagrou campeão nacional.

O SAPO24 contactou as candidaturas de Fernando Tavares Pereira e José Maria Ricciardi, mas até à data de publicação deste artigo os seus onzes não tinham ainda sido enviados.