“Seis temporadas cheias de vitórias e conquistas: aqui termina a aventura de Milan Skriniar com a camisa do Inter. Tendo chegado aos ‘nerazzurri’ no verão de 2017, Skriniar tem sido um dos protagonistas do extraordinário percurso do Inter, que começou com o regresso à Liga dos Campeões em 2018 e foi coroado com a conquista de cinco troféus nas últimas três temporadas”, assinou o emblema milanês, na página oficial na Internet.

Pelo emblema que terminou a temporada 2022/23 no terceiro lugar da Serie A, o internacional eslovaco ajudou o Inter a conquistar um título de campeão nacional, duas taças de Itália e duas supertaças italianas.

No total, com a camisola dos ‘nerazzurri’, realizou 246 partidas oficiais e marcou 11 golos.

Há poucas semanas, segundo revelou o próprio central, de 28 anos, o futuro passará pelo campeão francês Paris Saint-Germain, que conta com os lusos Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches.

Contudo, o PSG ainda não confirmou a contratação de Skriniar, que termina contrato com os milaneses.