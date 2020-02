"A única coisa de que tenho a certeza é de que sou o tipo mais sortudo do mundo por estar rodeado por pessoas tão boas e com tanto amor. Foram muitos os que enviaram energia, orações, pensamento positivo, amor e muito mais. E é essa a razão de estar aqui hoje. Seria impossível listar todas as pessoas e isso é algo lindo, mas todas as mensagens de apoio foram essenciais para me permitir estar aqui a escrever-vos. Todo o meu amor para vocês", pode ler-se na mensagem deixada pelo surfista no Instagram. "Tem sido um processo de recuperação (...). Ainda estou no hospital, mas está tudo a melhorar e espero estar em casa em breve", acrescentou.

O surfista Alex Botelho deixou a Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital de Leiria no passado dia 17 de fevereiro, continuando a recuperação no serviço de pneumologia.

“A situação clínica do surfista Alex Botelho continua a melhorar. Deixou hoje a UCI do Hospital de Leiria e vai continuar a recuperação no serviço de pneumologia”, informou à data fonte da organização da prova, disputada na passada semana, na Praia do Norte.

Alex Botelho sofreu um acidente durante a prova, tendo ficado inconsciente, na Praia do Norte, depois de a mota de água, na qual seguia acompanhado de Hugo Vau, ter sido atingida por uma onda que deixou o surfista inconsciente durante cerca de dois minutos, altura em que foi resgatado do mar.

No campeonato, que aproveitou as ondas com cerca de 20 metros, a equipa de segurança e resgate na água, encabeçada pelo brasileiro Edilson Assunção, conhecido pela alcunha de 'Alemão de Maresias', foi distinguida com o prémio "compromisso".