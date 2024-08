Paris despediu-se, no passado domingo, dos Jogos Olímpicos, mas ainda este mês dá as boas-vindas aos Jogos Paralímpicos.

Entre 28 de agosto e 8 de setembro de 2024, a 17.ª edição reúne cerca de 4.400 atletas, distribuídos por 185 Comités Paralímpicos Nacionais, que vão competir em 22 modalidades.

Os 11 dias de competição vão ser disputados em 18 locais diferentes, esperando-se mais de 3 milhões de espectadores, que vão assistir a 549 eventos desportivos.

O que são os Paralímpicos?

Os Jogos Paralímpicos são um evento desportivo destinado a atletas com diferentes graus de deficiência física ou mental. As modalidades em prova incluem atletas com deficiências motoras, amputados, invisuais ou pessoas que sofrem de paralisia cerebral ou deficiência mental.

Os atletas surdos não competem nesta competição, uma vez que o Comité Internacional de Desporto para Surdos (ICSD) não faz parte do Comité Paralímpico Internacional (IPC). Para os atletas surdos há um evento adaptado, com modalidades específicas, chamado Surdolímpicos.

A primeira competição semelhante aos Paralímpicos foi organizada, em 1948, pelo neurologista alemão Ludwig Gutmann como forma de tratamento dos seus pacientes com lesões medulares. No entanto, apenas em 1960, em Roma, se realizou a primeira edição oficial dos Paralímpicos. Desde então, a competição é vista como uma ferramenta de reabilitação para os atletas com deficiência.

Como os Jogos Olímpicos, a competição realiza-se de quatro em quatro anos, mas só desde 1988 se realiza no mesmo local que sedia as Olimpíadas.

Nesta competição estão incluídas as seguintes modalidades:

Atletismo

Badminton

Basquetebol em cadeira de rodas

Boccia

Canoagem

Ciclismo

Esgrima em cadeira de rodas

Futebol de cinco

Goalball

Hipismo

Judo

Levantamento de peso

Natação

Remo

Rugby em cadeira de rodas

Taekwondo

Ténis de mesa

Ténis em cadeira de rodas

Tiro

Tiro com arco

Triatlo

Voleibol sentado

De forma a que as competições e classificações sejam o mais justas possíveis, o IPC possui um sistema que define o grau de funcionalidade de cada atleta, classificando o seu nível de deficiência.

Quem são os portugueses que vão participar nos Paralímpicos deste ano?

Portugal participa nos Jogos Paralímpicos desde 1972, quando foi representado pela seleção masculina de basquetebol em cadeira de rodas, na edição que aconteceu em Heidelberg, na Alemanha.

Na presente edição, a comitiva lusa é representada por 27 atletas em 10 modalidades. Este é o número mais baixo de atletas levados por Portugal a uns Jogos Paralímpicos desde a edição na Coreia do Sul, em 1988, mas é a edição onde as cores nacionais vão estar presentes em mais modalidades.

Da comitiva fazem parte o canoísta Norberto Mourão e o lançador do peso Miguel Monteiro, que conquistaram medalhas de bronze em Tóquio, na última edição.

Integrantes são também sete estreantes, entre eles Mamudo Baldé, no atletismo, Ana Correia, José Gonçalves e David Araújo, no boccia, Tomás Cordeiro, na natação, e Margarida Lapa, no tiro.

O Comité Paralímpico de Portugal disponibiliza no seu site os atletas em competição nesta edição de 2024, bem como as provas em que vão participar.

Como assistir às provas?

Apesar da massiva procura, ainda há bilhetes disponíveis para assistir à cerimónia de abertura e às provas em competição. Os preços começam nos 15 euros e podem ir até aos 700 euros.

Se tiver interesse, basta clicar neste link e, entre a listagem, fazer a escolha dos seus ingressos. O site oficial dos Jogos também disponibiliza um mecanismo de fácil acesso, que permite escolher os dias, as modalidades, o local, o número de bilhetes pretendido e limites mínimos e máximos de preços.

Adicionalmente, os Paralímpicos oferecem a modalidade “Oferta Família”, destinado a famílias com crianças até aos 12 anos, e o “Discovery Pass”, que permite participar em vários sessões desportivas no mesmo dia por apenas 24 euros.

Por outro lado, se não tem oportunidade de ir até Paris e está em Portugal, pode sempre assistir às provas através das emissões televisivas da RTP e da Eurosport ou através da plataforma de streaming Max.

Qual é o calendário dos Paralímpicos?

Ao contrário dos Jogos Olímpicos, os atletas só entram em ação após a cerimónia de abertura, marcada para às 20h de Paris (19h em Portugal). Num popular desfile, as 185 delegações vão apresentar-se na Avenue des Champs-Élysées. Para quem possuir ingressos, o desfile oficial acontecerá no Parc Urbain La Concorde, além do protocolo e das apresentações artísticas.

Logo no dia a seguir, 11 desportos entram em prova. Um deles é o rugby em cadeira de rodas que, em Tóquio 2020, deixou os fãs arrebatados com o torneiro, onde a Grã-Bretanha foi campeã frente aos ferozes Estados Unidos da América.

Seguem-se 10 dias de paranatação, paratletismo e outras modalidades. Para estar a par do horário de cada modalidade, basta aceder ao calendário paralímpico disponibilizado aqui pela organização dos Jogos Paralímpicos.