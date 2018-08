O Desportivo das Aves e o Tondela procuram esta sexta-feira somar os primeiros pontos na edição 2018/19 da I Liga portuguesa de futebol, no jogo de abertura da segunda jornada.

Na ronda inaugural, os avenses perderam em casa do Vitória de Setúbal (2-0), enquanto o conjunto do distrito de Viseu foi derrotado na receção ao Belenenses (1-0).

Este será o terceiro encontro entre as duas equipas na I Liga, depois de, na última temporada, o Tondela ter vencido duas vezes o Desportivo das Aves, detentor da Taça de Portugal.

O Tondela não poderá contar com o capitão Ricardo Costa, expulso na primeira jornada.

O campeão FC Porto joga no domingo em casa do Belenenses, já depois de Benfica e Sporting terem jogado na véspera com Boavista e Vitória de Setúbal, respetivamente.

Programa da segunda jornada

- Sexta-feira, 17 ago: Desportivo das Aves – Tondela (20:30)

- Sábado, 18 ago: Desportivo de Chaves – Portimonense (16:30), Boavista – Benfica (19:00) e Sporting - Vitória de Setúbal (21:00)

- Domingo, 19 ago: Nacional – Moreirense (16:00), Rio Ave - Marítimo (16:00), Belenenses - FC Porto (18:30), Santa Clara - Sporting de Braga (19:30; 20:30 de Lisboa)

- Segunda-feira, 20 ago: Vitória de Guimarães – Feirense (20:15)