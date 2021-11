‘Pecco’ conseguiu pela sexta vez na temporada ser o mais rápido na qualificação, a quinta consecutiva, ao bater o recorde do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, onde, em MotoGP, sempre venceu quem partiu da ‘pole position’.

A ‘regra’ foi instituída por Miguel Oliveira (KTM), vencedor na estreia do circuito, em 2020, que hoje vai partir do 17.º lugar, e pelo francês Fabio Quartararo, que já se sagrou campeão do mundo e conquistou a primeira passagem pela ‘montanha-russa’ algarvia em abril.

A primeira linha da grelha de partida vai ser completada pelo australiano Jack Miller (Ducati) e pelo espanhol Joan Mir (Suzuki), campeão do mundo em 2020, segundo e terceiro classificados, respetivamente, ambos à frente de Quartararo, que vai partir do sétimo lugar da grelha.

O Grande Prémio do Algarve de MotoGP vai ser disputado no domingo, a partir das 13:00.

Além das 21 voltas ao AIA da corrida da categoria ‘rainha’ vão estar em disputa as categorias secundárias do Mundial, ainda com os títulos de pilotos por atribuir.

O australiano Remy Gardner (Kalex) pode sagrar-se campeão de Moto2, caso vença a corrida marcada para as 14:30 e o espanhol Raúl Fernandez (Kalex) fique abaixo do segundo lugar, enquanto, em Moto3, o espanhol Pedro Acosta (KTM) torna-se no primeiro estreante a sagrar-se campeão da classe mais baixa desde o italiano Loris Capirossi em 1990 se vencer a prova agendada para as 11:20.

Os campeonatos do mundo vão terminar em Valência, em Espanha, no dia 14 de novembro.