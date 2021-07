Perante uma assistência autorizada de 10.000 pessoas no Estádio Municipal de Aveiro, os ‘leões’, campeões nacionais após interregno de 19 anos, vão ter pela frente os minhotos, vencedores da Taça de Portugal, naquela que é a segunda decisão entre os dois emblemas.

Quase quatro décadas depois da final de 1982, então realizada a duas mãos, o Sporting vai tentar repetir o triunfo e adicionar ao historial a nona Supertaça, que não conquista desde 2015, quando bateu o rival Benfica, por 1-0, enquanto o Sporting de Braga procura ainda o primeiro troféu, face às três derrotas em três presenças, a última em 2016, perante as ‘águias’ (3-0).

Na qualidade de campeão, e de vencedor dos três duelos com os ‘arsenalistas’ em 2020/21, o Sporting parte como favorito, apresentando-se, previsivelmente, com o ‘onze’ base da última temporada, no qual Rúben Amorim deverá integrar apenas um reforço, precisamente um ex-bracarense, Ricardo Esgaio, apto a fazer o corredor direito no ‘3x4x3’.

Além do mesmo sistema tático, idealizado por Carlos Carvalhal, o Sporting de Braga também não subirá ao Municipal de Aveiro com alterações de ‘fundo’ na equipa titular, sendo o central Paulo Oliveira e o lateral Fabiano as possíveis novidades em relação a 2020/21.

Meio ano após ter recebido a partida da Supertaça entre FC Porto e Benfica, vencida pelos ‘dragões’, o Estádio Municipal de Aveiro não terá bancadas cheias, mas será permitido até um terço da lotação do recinto - respeitando a utilização de máscara, o distanciamento e a apresentação de certificados de vacinação completa ou teste de covid-19 negativo -, número que não se via num jogo de uma competição nacional há mais de um ano e quatro meses, quando a pandemia fez desvanecer o ‘colorido’ da modalidade.

O jogo entre Sporting e Sporting de Braga tem início marcado para as 20:45 e será dirigido pelo árbitro João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.