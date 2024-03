Max Verstappen - Jos Verstappen

Max Verstappen é o atual detentor do título na F1 e tem como pai Jos Verstappen. Jos foi um antigo piloto de corridas automóveis, que também fez alguns Grandes Prémios na F1. O antigo piloto dos Países Baixos correu na F1 pelas equipas da Benetton, Simtek, Arrows, Tyrrell, Stewart e Minardi, acumulando 106 arranques, de 107 participações. Conquistou dois pódios entre 1994 e 2004.

Antes de chegar à F1, o Verstappen mais velho foi também uma estrela das fórmulas de promoção, vencendo o campeonato da F3 alemã. Depois da F1, Jos ainda competiu nas 24h de Le Mans, onde venceu na categoria LMP2 em 2008.

Lewis Hamilton - Anthony Hamilton

Anthony Hamilton nasceu no Reino Unido em 1956. Apesar disso, Hamilton tem descendência de Granada, nas Índias Ocidentais. Em 1985 nasceu Lewis Hamilton.

A carreira do filho Hamilton foi sempre apoiada pelo pai. Nunca foi piloto, mas ultrapassaram várias dificuldades que encontraram ao longo das camadas jovens, culminando com a chegada de Lewis à F1 em 2007, tornando-se o primeiro piloto negro campeão do mundo em 2008 e conta atualmente com sete títulos mundiais.

Apesar de uma relação muito próxima, como empresário do filho, Anthony e Lewis decidiram seguir caminhos diferentes em 2010. Em 2012, ao jornal inglês Sunday Mirror, Anthony afirmava que a separação "foi um pesadelo. Era como se algo tivesse morrido. Fiquei chocado, devastado. Quando ele disse que já não me queria, foi completamente inesperado, porque não nos tínhamos desentendido".

"Não lidei muito bem com a situação. Estive ao lado dele desde a sua primeira corrida, nos carros telecomandados, quando ele tinha cinco anos.Todas as semanas, semana após semana, dedicava-lhe a minha vida. Aquele dia foi uma experiência que mudou a minha vida", afirmou Anthony.

Hoje em dia, a relação entre pai e filho está melhor e são inúmeras as vezes que vemos o pai Anthony, juntamente também com o irmão de Lewis, Nicolas, nas boxes da Mercedes.

Carlos Sainz - Carlos Sainz

Carlos Sainz Vázquez de Castro, é assim o nome complete do carinhosamente apelidado de Carlos Sainz Jr. Sainz Jr é filho de Carlos Sainz Cenamor, antigo campeão do mundo de ralis e múltiplo vencedor da prova de resistência, o Rally Dakar.

Atualmente na Ferrari, Sainz Jr tem uma boa relação com o extremamente galardoado pai, que aos 61 anos continua a correr competitivamente no Rally Dakar. Sainz Sr começou a sua jornada como jogador de futebol, mas mais tarde iria virar-se para o automobilismo, mais propriamente os ralis, nos anos 80.

Nos anos 80 e 90, Sainz Sr andou pelo campeonato de Espanha, onde foi campeão em 1987 e 1988. Começou a fazer alguns ralis do Campeonato do Mundo (WRC) e com a Toyota conquistou o título mundial por duas vezes - 1990 e 1992. Sainz esteve até 2005 no WRC, tendo sido companheiro de equipa de nomes míticas da modalidade como Colin Mcrae ou Sebastien Loeb.

Depois dos ralis, iniciou as suas aventuras no Rally Dakar. Em 2006, em Portugal, Sainz partiu à descoberta e até agora já soma quatro vitórias (2010, 2018, 2020, 2024), sendo o atual vencedor da prova. Para além do Rally Dakar, Sainz Sr também competiu no Extreme E, série de SUVs completamente elétricos, onde faz parelha com Lala Sanz até 2023.

Kevin Magnussen - Jan Magnussen

Certamente não terão tanto protagonismo como os nomes acima mencionados, mas Kevin e Jan Magnussen são mais uma dupla de pai e filho que competiram na F1. Kevin é atualmente piloto da Haas, enquanto Jan correu na F1 em 1995 e depois entre 1997 e 1998. Jan pilotou na F1 pelas equipas da McLaren e da Stewart, apenas conquistando um ponto.

Mas, o brilhantismo da carreia do mais velho dos Magnussen não está na F1, mas sim fora dela, onde pilotou na CART (atual IndyCar), na NASCAR e na resistência. Nesta última, Jan teve muito sucesso, vencendo provas como as 24h de Le Mans, nos GT, em 2004 e depois entre 2005 e 2006, voltando a vencer em 2009. Todas estas vitórias foram com o Chevrolet Corvette. Jan foi piloto oficial da marca até ao final de 2020.