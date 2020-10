"Foi com grande emoção que acompanhámos as prestações dos ciclistas portugueses", lê-se na publicação do primeiro-ministro na rede social Twitter.

António Costa felicitou João Almeida, "pelo resultado histórico", e Ruben Guerreiro, "pela conquista da camisola azul". "Dia histórico, de orgulho para o ciclismo português. Parabéns!", acrescentou o chefe do executivo. O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) subiu hoje ao quarto lugar final da 103.ª edição da Volta a Itália em bicicleta, no contrarrelógio da 21.ª etapa, que 'coroou' o britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS). Ruben Guerreiro terminou o Giro com a camisola azul e foi o 'rei' da montanha.