A primeira etapa da perna francesa do Circuito de Qualificação, realizada na Grande Plage, Gironde, região de Nouvelle-Aquitaine, no sudeste de França, foi histórica para o surf português.

Depois da vitória de Guilherme Ribeiro, 20 anos, Francisca Veselko, 19 anos, sagrou-se também campeã do Caraïbos Lacanau Pro (QS 1000), 3.ª etapa do Qualifying Series da WSL Europa.

Para ambos foi o primeiro triunfo da carreira no Circuito de Qualificação, prova de acesso ao Challenger Series.

Depois de enfrentar surfistas da “casa” nas fases a eliminar man to man, Guilherme Ribeiro afastou nas meias-finais o francês Gatien Delahaye e, na final, superiorizou-se a Maxime Huscenot, campeão europeu em título, experiente surfista no QS que disputa atualmente o Challenger Series, prova de acesso ao Circuito Mundial de Surf. No primeiro duelo entre os dois, Guilherme Ribeiro (31.º do ranking QS europeu) somou 13.40 pontos (6.83+6.57) contra 10.20 do francês.

O surfista alcança no sudeste de França o primeiro triunfo no Circuito de Qualificação. Antes, o melhor que o surfista da Costa da Caparica, de 20 anos, tinha conseguido foi um 17.º nos Azores Airlines Pro (2021) e no ABANCA Pantin Classic Galicia Pro, no decurso na presente temporada.

Atual líder da Liga MEO Surf e um dos candidatos ao título nacional quando falta uma etapa para terminar a época (Peniche, em novembro), campeão nacional sub-18 e 4.º classificado no campeonato europeu Surf Pro Espinho 2020, Guilherme Ribeiro é um dos nomes a despontar no surf masculino português.

Já Kika Veselko, atual vice-campeã europeia e número dois da hierarquia, após eliminar a compatriota Carolina Mendes na meia-final, superiorizou-se a Maelys Jouault, naquele que foi o primeiro duelo entre as duas surfistas. Somou 13.40 (7.00 + 6.50 nas duas melhores ondas) contra 7.00 da atleta francesa, número 15 do QS.

Esta foi a segunda vitória consecutiva de uma surfista nacional depois do triunfo obtido por a Yolanda Hopkins no Boardmastes open, na Cornualha.

Após o evento de Lacanau, o Circuito de Qualificação europeu da WSL permanece em França, em Anglet (QS 3000), de 23 a 28 do corrente mês.