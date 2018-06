Tínhamos perdido o comboio de Kratovo para Moscovo e o próximo só vinha dali a uma hora. Abrigados da chuva, debaixo da cobertura daquela estação, um indivíduo interpela-nos. De vocábulos completamente imperceptíveis para quem não fala nenhum russo, respondemos com um acenar de cabeça dizendo que não, que não entendíamos o que dizia. O homem insistiu com um peixe numa mão e a apontar para uma garrafa verde escura que tinha deixado no banco, uns metros atrás, com a outra. O homem tanto insistiu que um voluntário da organização do Mundial, que também aguardava pelo comboio com direção para a capital russa, deu um passo à frente e assumiu o papel de tradutor: “Ele está a perguntar se querem provar Kvass e uma espécie de peixe seco”.

Voltámos a dizer que não, agora com a certeza de que iríamos ser compreendidos. Tradições negadas, estávamos diante de Maksud Kasimov, um jovem de 18 anos que vivia em Moscovo e que tinha ido até Kratovo para tentar o autógrafo do seu ídolo, Cristiano Ronaldo.

“Não tive sorte, só deixavam entrar media e pessoas da Federação”, disse-nos. Na sua mala levava uma camisola do Real Madrid para o capitão da seleção portuguesa autografar. “Tenho uma coisa que vos quero mostrar”, diz-nos. A camisola, amolgada, já tinha sido estreada com tinta de caneta por um português, André Silva. Foi numa concentração da seleção, num treino aberto, que Maksud recebeu a assinatura do ponta de lança da seleção portuguesa e do AC Milan. “Ele foi dos poucos a interagir com o público, eu na altura estava de muletas e ele veio direito a mim, fiquei tão nervoso que só consegui dizer ‘gracias’”, confessou-nos.

créditos: MadreMedia

As muletas são memórias de tempos difíceis. Kasimov sonhava ser jogador de futebol profissional, extremo-esquerdo. Seguir as pisadas do ídolo português. Chegou, inclusive, a receber uma proposta de contrato do CSKA. Mas uma lesão no joelho que o colocou numa lista de espera de um ano para ser operado, e a falta de apoio da família, atiraram-no para fora dos relvados. “Eu era bom. Não sou eu que o digo, mas sim as pessoas que me viam jogar, eu era muito bom. O meu sonho era ser jogador de futebol e ninguém me apoiou”, lamentou.