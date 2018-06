Finalmente! O dia pelo qual esperávamos. Adeptos a arranhar as gargantas, cânticos a ecoar pelas ruas, um mar de cores a invadir as imediações do estádio de Sochi. Agora não há conferências de imprensa, antevisões, estatísticas e previsões para embelezar artigos. Agora, é a sério e a contar, é dentro das quatro linhas. E foi por isso que chegámos relativamente cedo (tendo em conta que a estreia da Seleção das 'Quinas' frente a La Roja se disputava às 21h00 locais), por volta da hora do almoço. E sentia-se que este era um dia diferente. Não apenas porque o movimento em volta do Fisht Stadium era mais acentuado, havia qualquer coisa no ar que transmitia uma aura diferente.

Seguindo o caminho das bandeiras e das camisolas, acabámos por chegar a uma rua que apelidamos de Coca-cola Street (basicamente porque, cremos, o nome da conhecida marca de refrigerante está em tudo o que é canto e o chão é vermelho). No fundo, não mais é do que uma estrada que faz a ligação entre a zona do estádio e a marginal que dá acesso à praia.

E assim foi aí que esbarrámos com o primeiro grupo de portugueses que, bem dispostos, ensinavam uns russos a cantar “a loirita bonita”. Estamos a falar de rapaziada que mostra que não se pode pôr idade ao espírito de um homem. Tirámos foto e descobrimos que vinham de vários pontos do país. Mas seguimos em frente. Toca a andar que o tempo está bom e a convidar à passeata.

Não muito depois, outra família portuguesa, mas esta não vinha de terras lusas, vivem nos Estados Unidos, em Nova Jérsia. Pai, avô e os dois filhos. Tinham chegado na quarta-feira, mas partem já este domingo. “Segunda é dia de trabalho”. Prognósticos? “[Os jogadores] têm que fazer o trabalho deles” (e que trabalho, Ronaldo, um trabalho!).

No entanto, à primeira vista, no confronto de adeptos Portugal saía a perder, havia um número bem superior de espanhóis em Sochi esta sexta-feira. Ainda que, facto curioso: as camisolas portuguesas eram mais que muitas, envergadas orgulhosamente por estrangeiros, a maioria asiáticos. Se há dúvidas quanto à popularidade das Quinas além fronteiras, na Ásia parece que não faltam admiradores dos campeões europeus. Mas não se pense que os russos não gostam de nós, muito pelo contrário. Foram muitos aqueles que nos abordaram assim que percebiam que éramos portugueses. Um grupo bem disposto, sem dizer uma única palavra em inglês e a falar sempre em russo, lá quis tirar uma foto de família e levar uma recordação. E nós também!

créditos: MadreMedia

Só que nós queríamos falar com portugueses, com aqueles tugas valentes, alguém que nos desse uma história e um brilharete. Mais perto das imediações do Estádio, num dos cafés, demos com um grupo animado e encetámos caminho na sua direção. Não eram muitos, mas eram ruidosos. Estavam a ver Marrocos com Irão (que viria a ganhar por 1-0 com um golo ao cair do pano).



Das músicas de apoio à seleção, ao "Anel de Rubi", do Rui Veloso, algumas das quais dedicadas à Olga, a funcionária. Sempre bem dispostos, sempre numa jogada de charme. Abordamos um deles. Conta-nos que se chama Hélder Monteiro e vive na Alemanha, em Frankfurt. E aqui o Hélder é um aficionado pelo espírito que envolve as pessoas nestas competições. Segundo nos contou, esteve no Europeu de 2000 na Bélgica, 2004 em Portugal, 2006 no Mundial da Alemanha, 2008 no Euro da Áustria e da Suíça, 2012 na Polónia Ucrânia e no Euro 2016, em França. Está agora na Rússia, apesar de inicialmente não fazer parte dos planos. Explica que veio cá só ver este jogo, volta domingo para casa.

Conversa puxa conversa, e o que nós queremos saber é da aventura que foi ir a Ucrânia de carro em 2012.

"Foi uma experiência espetacular. É assim, tu vais com amigos, conheces pessoas e todos têm uma história para contar; um esqueceu-se do visto, o outro perdeu o passaporte, outro não sei quê. Eu, por exemplo, quando fomos à Ucrânia, esqueci-me do livrete do carro, tirei o livrete para fazer uma fotocópia, aquela sensação ah, lá roubam os carros e não sei quê, tirei o livrete fiz uma fotocópia, deixei o original ao lado da impressora e levei só a fotocópia”, começa por contar.