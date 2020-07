Segundo Gonçalo Almeida, que representou o agora treinador do Santos e três portugueses que compunham a sua equipa técnica, uma intervenção do Comité Disciplinar da FIFA, que decretou "o impedimento de registo de jogadores a nível nacional e internacional" forçou o pagamento de uma compensação aos quatro portugueses, entretanto já saldada.

O processo entre o antigo treinador do FC Porto e o Zamalek, um dos maiores clubes do Egito e de África, começou poucos meses depois da rescisão unilateral, por parte dos técnicos, com o clube, em novembro de 2015.

O processo foi parar à FIFA, onde o Comité do Estatuto do Jogador decidiu a favor dos portugueses, tendo sido "estipulada uma compensação a ser paga pelo clube aos quatro" treinadores.

Esta foi "uma vitória excelente", tendo surgido numa altura em que Jesualdo Ferreira prosseguia carreira no Qatar, com o Al Sadd, onde juntou um título nacional aos que tinha conquistado no Egito e em Portugal.