A lesão, nos gémeos da perna direita, aconteceu a 16 de outubro de 2022, no decurso da partida frente ao Manchester City, da 11.ª jornada da Premier League, que os ‘reds’ venceram por 1-0, com um golo do avançado egípcio Mohamed Salah.

O treinador Jürgen Klopp tem assim motivos para sorrir, tanto mais que vai voltar a contar com Diogo Jota, mas também com o central holandês Virgil Van Dijk, pilar da defesa, e com os brasileiros Roberto Firmino e Arthur Melo, que também treinaram com o restante do grupo, a doze dias de enfrentar o Real Madrid nos 16 avos da Liga dos Campeões.

O Liverpool, que defronta o Everton na próxima segunda-feira, perdeu três dos últimos cinco jogos e só alcançou uma vitória em 2023.

Van Dijk regressa após um mês parado com um problema muscular, Arthur Melo lesionou-se pouco depois de chegar a Anfield Road no verão e ainda não estreou, enquanto Firmino, a contas com uma lesão na coxa contraída em novembro do ano passado, só agora está de volta.

O Liverpool vive um dos seus piores momentos desde a chegada de Klopp, visto que é o atual 10.º classificado da Premier League, com 21 pontos de atraso do líder Arsenal, e a 11 dos lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, tendo sido também já eliminado da Taça da Liga e da Taça de Inglaterra.

Na próxima segunda-feira defronta o Everton, no dérbi de Liverpool, na 23ª jornada da Premier League, tendo um saldo de três derrotas nos últimos cinco jogos e apenas uma vitória em 2023.