A batalha pela vitória na sétima etapa da Volvo Ocean Race 2017-18 teve uma nova reviravolta nas últimas horas com a aproximação do Dongfeng Race Team ao líder Team Brunel.

O barco chinês, chegou a passar para a frente na subida para Itajaí, destino final da etapa de 7.600 milhas náuticas. Os holandeses do Brunel voltaram à liderança ainda na madrugada de hoje. O Team Brunel, de Bouwe Bekking, viu a sua vantagem de 80 milhas ser diluída no Atlântico Sul. O skipper holandês chegou a dizer que após a passagem pelo Cabo Horn haveria uma nova regata.

"É duro para nós, uma vez que os barcos que vêm atrás conseguiram mudar de rumo primeiro", disse Bouwe Bekking. "Vamos de novo ficar todos juntos! Assim é e regata. Esta etapa será decidida nas milhas finais, assim como as outras foram”.

Apesar de o vento estar um pouco mais fraco, as tripulações - ainda cansadas pela passagem nos Mares do Sul - lutam milha a milha por uma melhor posição, já que a etapa até ao Brasil tem pontuação a dobrar.

O AkzoNobel, com a brasileira Martine Grael, está em terceiro lugar e mantém em aberto as hipóteses de vitória, em Itajaí.

A previsão atual de chegada a Itajaí varia entre 4 e 5 de abril.

Atrás dos três primeiros, há duas equipas que estão navegar mais lentamente. O MAPFRE, está de volta depois de suspender a regata por 13 horas no Cabo Horn, para fazer algumas reparações. Apesar de estar a 190 milhas do líder, a equipa espanhola agora tem hipóteses de recuperar. Os espanhóis lideram a classificação geral.

Já o Turn the Tide on Plastic vem com velas reduzidas e logicamente menos velocidade. Ontem, problemas no mastro quase que os obrigaram a abandonar a etapa.

Entretanto, o Vestas 11th Hour Racing chegou a Port Stanley, Ilhas Falkland, depois de ontem perder o mastro.

Ninguém se magoou com a queda do mastro e a equipa prosseguiu a motor para as Malvinas.

"Eu estava no leme", disse o navegador Simon Fisher. “Ouvi um grande estrondo e houve o mastro partiu-se logo a seguir acima do primeiro vau. O topo do mastro bateu na água. Para proteger a integridade do casco, tivemos que cortar tudo”.

A equipa do Vestas 11th Hour Racing está agora a trabalhar em vários cenários logísticos para voltar a integrar a frota em Itajaí. Abandonaram esta etapa.

"Será um desafio”, disse Stacey Jackson. “Contratempo como este fazem parte da regata. Temos que superar as dificuldades”.

7ª etapa - Classificação geral - Sábado 31 de março (Dia 14) - 13:00 UTC

1 - Team Brunel - distância até ao final - 1250,51 milhas náuticas

2 - Dongfeng Race Team +2,79

3 - AkzoNobel +55,79

4- Turn the Tide on Plastic +142,04

5 - Mapfre +203,86

6 - Vestas/11th Hour Racing - sus

7 - Sun Hung Kai / Scallywag - sus