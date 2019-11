O Soccerex Europe 2019 foi um evento organizado em Oeiras no passado mês de setembro onde se discutiram as matérias mais importantes fora do campo, nomeadamente, modelos sustentáveis de negócio para os clubes, os direitos televisivos, o aproveitamento das academias e do futebol de formação, o crescimento do futebol feminino e o futuro das ligas e competições europeias.

Contudo, não esqueceu o futebol na sua essência. O primeiro jogo, o golo mais celebrado, a pessoa que passou o amor pelo desporto ou a incapacidade de nos desligarmos deste fenómeno tão importante das nossas vidas foram temas que quisermos ir descobrir falando com pessoas que pertencem a diferentes áreas da indústria. Por isso, falámos com Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, Ricardo e Hélder Postiga, ex-internacionais portugueses e embaixadores da Liga Portugal, Fernando Veiga Gomes, advogado da Abreu Advogados, e Pedro Martins, atual treinador do Olympiakos (e que joga amanhã o dérbi grego-nacional contra o PAOK de Abel Ferreira), para nos contarem os principais momentos da sua relação com o futebol.

Ao todo, o Soccerex Europe 2019 recebeu 1.536 participantes (de 52 nacionalidades), 62 empresas, 76 speakers e 16 horas de conferências. Entre as personalidades mais conhecidas estiveram Giorgio Marchetti, secretário geral da UEFA, Javier Tebas, Presidente da LaLiga e, ex-jogadores como Louis Saha, Christian Karembeu, Laura Georges e Deco. A MadreMedia (empresa responsável pela gestão editorial do SAPO24 e do The Next Big Idea) foi parceira de comunicação do evento e fez uma cobertura extensiva desta primeira edição do Soccerex em solo nacional, que pode recordar aqui.