O central português Domingos Duarte foi hoje oficializado como reforço do Deportivo da Corunha, da II Liga espanhola de futebol, por empréstimo do Sporting.

O jogador de 23 anos, que fez a formação no Estoril Praia e no Sporting, chega ao ‘Depor’ por empréstimo de um ano com “opção de compra em caso de subida” do clube à ‘La Liga’, segundo informou o emblema da Corunha.

Na última época, Domingos Duarte esteve cedido pelos ‘leões’ ao Desportivo de Chaves e em 2016/17 ao Belenenses.

Hoje, o central realizou exames médicos num hospital da Corunha e irá juntar-se aos seus companheiros de equipa na Cidade Desportiva de Abegondo, onde será apresentado e dará a primeira conferência de imprensa.

Domingos Duarte é o terceiro jogador do Sporting a rumar por empréstimo para Espanha, depois de André Geraldes seguir para o Sporting Gijón, também da II liga espanhola, e Jonathan Silva enfileirar o récem-promovido CD Leganés. O clube leonino emprestou ainda Francisco Geraldes ao Eintracht Frankfurt, emblema alemão na Bundesliga, e o guarda-redes Pedro Silva ao Tondela.