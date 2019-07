"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Granada Club de Fútbol para a transferência definitiva do jogador Domingos Duarte, pelo valor de três milhões de euros, ficando a Sporting SAD com direito a 25% de uma futura venda", lê-se no comunicado dos 'leões'.

O Granada, recém-promovido à principal liga espanhola, informou que o jogador português assinou um contrato de quatro temporadas.

Domingos Duarte, de 24 anos, fez a sua formação no Estoril Praia e no Sporting, tendo, como sénior, atuado na equipa B dos 'leões', que o emprestaram a Belenenses, Desportivo de Chaves e Deportivo da Corunha, antes de o venderem ao Granada.