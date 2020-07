Era janeiro de 2015 e Dudu tinha feito uma boa época no Grêmio, no Brasileirão do ano anterior. O jovem jogador, que tinha partido cedo para o futebol do leste europeu, voltava a ter uma hipótese de recuperar o lugar debaixo dos holofotes após fracassar na adaptação à gélida Kiev.

O Palmeiras tinha superado a concorrência dos rivais paulistas na disputa pelo avançado. Foi uma “jogada de mestre”, segundo os dirigentes responsáveis pela sua compra. Roubaram um reforço aos adversários diretos e contrataram o jogador mais cobiçado daquela janela de transferências.

Dudu surgiu na mesma geração de Neymar, Lucas e companhia, tendo disputado o Mundial sub-20 de 2011, mas nunca foi considerado no mesmo patamar desta dupla, fazendo parte de um segundo escalão muito promissor. No esvaziado futebol brasileiro, que vende os seus maiores talentos para fora, em 2015, aos 23 anos, Dudu era uma excelente contratação.

Veio com a missão de assumir o protagonismo num Palmeiras que renascia após muitas dificuldades financeiras e visitas à Série B. Chegou ao mesmo tempo que Zé Roberto e outros oito jogadores contratados após a chegada do endinheirado Paulo Nobre ao poder. Dudu, ao escolher o Palmeiras em relação aos rivais do estado, foi um grito de orgulho do combalido torcedor palmeirense.