Serge Gnabry (15 minutos), Robert Lewandowski (34) e Jamal Musiala (83) marcaram os golos da formação bávara, que, a três rondas do final da Bundesliga, passou a somar 75 pontos, mais 12 do que o segundo classificado, precisamente o Dortmund, que ainda reduziu por Emre Can (52), de grande penalidade.

Na história da competição, que se disputa desde 1902/03, o Bayern tem agora mais 23 ‘saladeiras’ do que o Nuremberga, segundo do ‘ranking’, com nove.