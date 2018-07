Sousa Cintra apresentou hoje José Peseiro como novo técnico da equipa de Alvalade. A notícia foi avançada este sábado, mas só agora se confirma: José Peseiro está de regresso ao clube de Alvalade.

"Há dias, quando o outro treinador [Mihajlovic] foi embora, disse que até segunda-feira apresentaria um novo treinador. Gosto de cumprir o que digo e estou aqui a cumprir, para apresentar o nosso amigo José Peseiro, que já conhece os cantos à casa", disse o presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, explicando ter sido uma escolha sua.

Isto representa um regresso do técnico a um clube que comandou entre 2004 e 2006, tendo conduzido os leões à final da Taça UEFA na temporada 2004/05. O Sporting capitulou à data diante do CSKA de Moscovo.

Com 58 anos, Peseiro esteve mais recentemente no Vitória de Guimarães, tendo passado por clubes como Braga, FC Porto, Sporting, Nacional, Al-Hilal e Panathinaikos, tendo sido também selecionador da Arábia Saudita e adjunto que Carlos Queiroz no Real Madrid.

O técnico assume a equipa leonina por uma época (2018/19) e "possibilidade de prorrogação por mais uma", segundo a SAD comunicou já à CMVM e após José Sousa Cintra ter anunciado durante a semana a saída do sérvio Sinisa Mihajlovic.

O técnico foi apresentado na manhã deste domingo por Sousa Cintra, que diz ter a convicção de que o Sporting vai chegar ao primeiro lugar na próxima época de futebol.

Peseiro sucede, assim, ao sérvio Sinisa Mihajlovic, contratado por Bruno de Carvalho para substituir Jorge Jesus, que deixou o clube após a crise que culminou também com a saída de nove jogadores e a destituição de Bruno de Carvalho.