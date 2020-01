Raul de Tomás, o nome por detrás da sigla R.D.T. que o SL Benfica no verão passado estampou na frente do ataque para fazer esquecer aquelas duas palavras que em cinco meses deixaram tanta saudade e ainda ecoavam no estádio da Luz - João Félix -, está de partida.

Em comunicado hoje divulgado, o Espanhol de Barcelona informa que o jogador assinou até 30 de junho de 2026.

"O futebolista madrileno é um dos melhores avançados nacionais e um futebolista de grande futuro, como demonstram os números alcançados na sua carreira (14 golos na primeira divisão e 51 golos na segunda)", pode ler-se na nota.

Raúl de Tomás será apresentado esta quinta-feira, às 16h30 no auditório Juan Segura Palomares, num evento exclusivo para meios de comunicação credenciados, informa o clube.

"Bem-vindo, Raúl de Tomás", finaliza o comunicado.

Também o SL Benfica informou a CMVM da transação.

A "Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º - A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o RCD Espanyol de Barcelona para a transferência a título definitivo dos direitos do jogador Raúl de Tomás Gómez pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros)".

"Mais se informa que estão previstos valores adicionais dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador e do RCD Espanyol de Barcelona, que podem atingir um montante de € 2.000.000 (dois milhões de euros)."

"Por último, de referir que a Benfica SAD terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador".

O jogador deixou entretanto uma mensagem aos adeptos do clube de Barcelona:

"Já estou aqui em Barcelona, tenho muita vontade de me apresentar perante vocês e quero simplesmente dizer que venho com muita vontade de ajudar a equipa e oxalá que tudo corra bem no futuro", disse o jogador.

Pelo contrário, despediu-se dos adeptos da Luz.

"Queria deixar aqui uma mensagem de despedida, foi um tempo bonito, mas curto em que gostaria de ter podido desfrutar mais de vocês e vocês de mim. Mas bom, às vezes as coisas não saem como desejamos, mas sempre estarei agradecido ao Benfica. Quero agradecer a todos os meus companheiros, à equipa técnica e sobretudo a vocês, que merecem que este clube tenha um futuro maravilhoso e quero simplesmente agradecer-vos de coração este tempo que aqui estive e desejar sorte para o futuro".

O espanhol, formado no Real Madrid, mas que nunca firmou créditos no Bernabéu, vinha de duas épocas com faro de golo apurado ao serviço do Rayo Vallecano, onde jogava por empréstimo. Uma na primeira divisão espanhola e outra na segunda. No total, 38 golos e cinco assistências em 66 jogos.

No final, um número sonante para os cofres das águias: 20 milhões de euros.

O valor, banal por estes dias na Europa do futebol, mas pesado no campeonato português soma episódios tímidos. Imbula, no FC Porto, esteve longe do seu melhor desempenho, e Raúl Jiemenéz só em Inglaterra é que conseguiu justificar o valor pago pelos encarnados ao Atlético de Madrid.

R.D.T. tinha tudo para não ser mais um, mas esbarrou na falta de sorte que atrasou demasiado no tempo a estreia a marcar pelo Benfica - ao mesmo tempo que um Carlos Vinicius, apenas três milhões de euros mais barato, mas com as pernas muito mais leves, ia fazendo subir o número de golos acumulados.

Em 2019/20, Raúl de Tomás cumpriu 17 jogos pelos 'encarnados', 12 como titular. A aventura em Portugal termina com apenas três golos - um deles para sempre recordar, diante do Zenit, na Liga dos Campeões - e com a sensação de que a história poderia ter sido muito maior. De referir ainda o golo na Taça de Portugal (2-1 com o Vizela) e outro na Taça da Liga (2-2 com o Vitória de Setúbal).

Hoje, assina pelos catalães do Espanhol de Barcelona, num negócio que permite ao clube da Luz recuperar o investimento, ficando ainda com a possibilidade de receber mais dois milhões de euros em objetivos.

Resta agora saber se Raul de Tomás ainda vai a tempo de recuperar o tempo perdido, agora num campeonato que conhece tão bem.