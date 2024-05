Em comunicado no seu site oficial, o tricampeão inglês explicou que Ederson, habitual titular nos ‘citizens’, tem uma fratura na cara, na zona do olho direito, sofrida na última terça-feira, na partida com o Tottenham, e não está em condições de voltar a atuar esta época.

Isto significa que o guardião de 30 anos, ex-Benfica e ex-Rio Ave, é baixa certa para o duelo de domingo com o West Ham, em casa, numa partida que assinala o fim da Premier League e que poderá dar o quarto título seguido à formação de Pep Guardiola, algo inédito na longa história do futebol inglês.

Ederson está também de fora da partida de 25 de maio com o Manchester United, em Wembley, da final da Taça de Inglaterra.

O guardião brasileiro lesionou-se no triunfo por 2-0 sobre o Tottenham, após um choque com um jogador dos ‘spurs’. Ederson ainda ficou alguns minutos em campo, mas acabou por ser substituído, tendo demonstrado a sua insatisfação pela decisão de Guardiola.

Para o seu lugar entrou Stefan Ortega, guarda-redes alemão de 31 anos que acabou por ser decisivo no triunfo sobre os ‘spurs’ e que deverá ser dono da baliza do City até final da época.

O Manchester City conta com os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes.

Ederson fica, assim, em dúvida para a Copa América, que vai decorrer nos Estados Unidos, de 20 de junho a 14 de julho, depois de na semana passada ter sido convocado para a seleção do Brasil que vai disputar a prova.