O jornal desportivo A BOLA avançou esta segunda-feira que Edgar Davids estava perto de assumir o cargo de treinador principal dos algarvios. E, perto da hora do almoço, além de o próprio confirmar a notícia nas redes sociais, o clube anunciou igualmente a informação.

Aos 47 anos, o antigo jogador da Juventus, Barcelona e Ajax abraça assim um novo desafio na carreira ao assumir o comando técnico do Olhanense, atualmente na 4.ª posição da Série H do Campeonato de Portugal.

Davids desempenhava funções de treinador adjunto no Telstar, clube do segundo escalão holandês, antes de abraçar a nova aventura em Olhão.

A carreira enquanto jogador terminou nos escalões inferiores de Inglaterra, em 2013/14, ao serviço do Barnet — tendo sido naquele clube de Londres que Davids assumiu o seu primeiro cargo enquanto técnico principal de futebol.

Enquanto jogador, o holandês ganhou uma Liga dos Campeões em 1994/95 (fazia parte da equipa do mítica equipa do Ajax, orientada por Van Gaal, que bateu o então todo poderoso Milan na final em Viena), uma Liga Europa (em 1991 também pelo Ajax) e uma Taça Intercontinental (competição agora extinta).

Foi campeão em Itália três vezes pela Juventus (onde passou 7 anos) e também na Holanda. Internacional 74 vezes pelo país das tulipas a nível internacional, marcando seis golos, é considerado um dos melhores e mais reconhecidos jogadores da sua geração.

Davids destacava-se nos pares nos relvados devido aos óculos de proteção que usava devido ao facto de sofrer de glaucoma — designação médica para um grupo de doenças do olho que danificam o nervo ótico. Esta era, aliás, a sua imagem de marca.

O holandês, embora baixo em altura, era enérgico e aguerrido, mas igualmente criativo e habilidoso com a bola nos pés. Uma combinação de factores que levou a que fosse apelidado de "O Pitbull" por Louis van Gaal devido à sua capacidade de marcação, agressividade e estilo de jogo combativo.

Davids sucede no cargo a José Carvalho Araújo. O Olhanense está no quarto lugar da série H do Campeonato de Portugal, com 13 pontos em sete jogos, a 10 do líder Vitória de Setúbal, que tem mais dois jogos disputados.

Fonte da SAD confirmou à agência Lusa que Hugo Faria, antigo jogador do Olhanense e que na época passada foi adjunto do Bournemouth, despromovido à segunda liga inglesa, será o adjunto de Davids, cuja duração do contrato com os algarvios está por anunciar.