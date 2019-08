O central, de 25 anos, esteve cedido pelo Lille ao Nantes na segunda metade da temporada transata, depois de ter chegado aos ‘dogues’ em 2017, proveniente do Belenenses.

Edgar Ié, que também esteve ligado a Sporting, FC Barcelona e Villarreal, muda-se agora para o Trabzonspor, do principal escalão turco, e será companheiro de equipa do lateral internacional português João Pereira e do central Ivanildo Fernandes, este último cedido pelo Sporting.

Ié conta com uma internacionalização pela seleção portuguesa, tendo sido chamado por Fernando Santos para um particular com a Arábia Saudita, em novembro de 2017.