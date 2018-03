No país orgulhoso do seu prodígio, a Vodafone oferece uma promoção aos seus clientes: por cada golo do egípcio são oferecidos 11 minutos de chamadas grátis.

Mohamed Salah está imparável esta época. Ao serviço do Liverpool o egípcio soma já 36 golos em 41 jogos disputados, sendo que com o 'poker' na última jornada se tornou líder isolado na corrida à Bola de Ouro. E a tudo isto o Egito, seu país natal, não ficou indiferente. Numa pareceria com o jogador dos reds, a Vodafone criou um tarifário chamado "Mo Salah World" e funciona sobre a premissa de que cada golo do egípcio vale 11 minutos de chamadas grátis para os clientes.