No Estádio Na der Alten Försterei, em Berlim, o adversário do Vitória de Guimarães no grupo F da Liga Europa apenas conseguiu garantir os três pontos no segundo tempo, com o ex-leão Bas Dost a inaugurar o marcador, aos 48 minutos, e André Silva, que marcou pela segunda vez consecutiva, a dilatar, aos 62.

A equipa da capital alemã, que está pela primeira vez o principal escalão, reduziu ao minuto 86, por Anthony Ujah, numa altura em que o luso Gonçalo Paciência já tinha sido lançado pelo técnico austríaco Adi Hutter.

O Frankfurt ascende, provisoriamente, ao sétimo lugar, com 10 pontos, enquanto o Union Berlim, que somou o terceiro desaire seguido, ocupa o 14.º posto, com quatro.

A jornada prossegue no sábado, com destaque para a deslocação do campeão Bayern Munique ao reduto do Paderborn, e da receção do Leipzig, líder do campeonato e adversário do Benfica no grupo B na Liga dos Campeões, ao Schalke.