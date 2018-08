O histórico jogador brasileiro é a escolha da candidatura de Rui Jorge Rego para o cargo de diretor desportivo, caso vença as eleições à presidência do clube, que vão decorrer a 8 de setembro.

Uma fonte da candidatura de Rui Jorge Rego confirmou ao SAPO24 que Roberto Carlos é o mais recente reforço da iniciativa “Sporting. Gestão e Crescimento”.

Roberto Carlos e Rui Jorge Rego almoçaram juntos no restaurante Eleven, em Lisboa, onde aproveitaram para discutir o futuro da equipa de futebol do clube.

Recorde-se que o ex-jogador já desempenhou funções similares nos russos do Anzhi, antes de se iniciar como treinador, cargo que ocupou no Sivasspor, Akhisar, Delhi Dynamos, nos juniores do Real Madrid e no South Melbourne.

De acordo com agência Lusa, o brasileiro, de 45 anos, foi uma escolha conjunta de Rui Jorge Rego e de Paulo Lopo, que, em caso de vitória eleitoral, será o presidente da SAD do clube, e que o mesmo esteve hoje reunido com o candidato à liderança 'leonina', em Lisboa.

Internacional por 125 ocasiões, o ex-lateral esquerdo foi, enquanto jogador, pentacampeão do Mundo pela seleção canarinha, tendo também vencido uma taça das Confederações e duas Copa América.

Na sua carreira passou por clubes como o Palmeiras, onde foi bicampeão do Brasileirão, Inter de Milão e Real Madrid. Foi com este emblema que por três vezes venceu a Liga dos Campeões, para além de duas Taças Intercontinentais e quatro ligas espanholas. Antes de pendurar as botas, passou ainda pelo Fenerbahçe, Corinthians e Anzhi Makhachkala.

Para além de Roberto Carlos, Rui Jorge Rego revelou também recentemente à TSF ter o apoio de investidores brasileiros e chineses, cujas identidades ainda não foram reveladas.

A candidatura do advogado junta-se às de João Benedito, José Maria Ricciardi, Pedro Madeira Rodrigues, Frederico Varandas Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira para as eleições à presidência do Sporting, marcadas para 8 de setembro.

Notícia atualizada às 17:35