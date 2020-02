O jogo prosseguiu instantes depois, mas com os jogadores de ambas as equipas junto ao meio-campo, a trocar a bola uns com os outros, num cenário improvável, e depois, a baterem palmas aos adeptos até que o tempo de jogo terminasse.

Entretanto, o presidente do Bayern Munique, Karl-heinz Rummenigge, manifestou-se hoje “envergonhado” pelo comportamento dos adeptos do heptacampeão alemão de futebol, prometendo “agir com extrema dureza”.

"Estou envergonhado com este comportamento. É uma face horrível do Bayern e não tem qualquer desculpa. Temos tudo filmado e vamos proceder contra eles [adeptos] com todos os recursos e agir com extrema dureza", disse Rummenigge, em declarações ao canal de televisão Sky.

O dirigente bávaro acrescentou ainda que "chegou o momento de todo o futebol alemão agir em conjunto contra este caos".

No Signal Iduna Park, o Dortmund, com o internacional português Raphäel Guerreiro de início, venceu pela margem mínima o Friburgo, graças ao golo solitário do inglês Jadon Sancho, aos 15 minutos.

No sul da Alemanha, os golos do argelino Ramy Bensebaini (49) e de Lars Stindl (53 e 79) foram suficientes para o Borussia Mönchengladbach, quarto, com 46 pontos, sair com a vitória no reduto do Augsburgo, que ainda encurtou distâncias por Eduard Lowen (57) e pelo islandês Finnbogason (83), mas insuficiente para tirar a sua equipa do 12.º posto, com 27 pontos.

Na fuga à zona de despromoção, o anfitrião Mainz alcançou um importante triunfo (2-0) frente ao aflito e último classificado Paderborn, que mantém os 16 pontos, enquanto os locais têm agora 25, na 15.º posição, a primeira acima da ‘linha de água’.

Ainda hoje, o Schalke 04, que não vence há cinco jogos para a ‘Bundesliga’, desloca-se ao reduto do Colónia, um jogo com início agendado para as 17:30.