Um dia depois da guarda-redes dos ‘encarnados’ Ana Catarina Pereira saber que está, mais uma vez, a lutar pelo galardão de melhor do mundo na sua posição, hoje, o conhecido site, revelou também que a equipa do clube lisboeta integra o lote das 10 melhores.

As ‘águias’, que conquistaram a sua sexta Taça de Portugal no passado dia 27, vão lutar pelo galardão juntamente com o FC Aurora (Rússia), o Budstar (Ucrânia), o Burela (Espanha), o Futsi Atlético Navalcarnero (Espanha), as Leoas da Serra (Brasil), o Mes Rafsanjan FC (Irão), o Montesilvano Femminile C5 (Itália), o SWH Ladies (Japão) e o Taboão da Serra (Brasil).