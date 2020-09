É uma daquelas histórias que parecem inventadas. Corria o minuto 76 do jogo a contar para a Taça da Liga inglesa entre Tottenham e Chelsea, os pupilos de José Mourinho perdiam por 0 - 1, depois de Timo Werner ter inaugurado o marcador na primeira parte a favor dos Blues, quando Eric Dier abandonou o terreno de jogo para ir à casa de banho.

O internacional inglês, que em Portugal já vestiu as cores do Sporting CP, correu em direção ao balneário, deixando um buraco na defesa e a equipa à mercê de uma situação de perigo que, para sorte do central, Hudson-Odoi não conseguiu aproveitar. Furioso, o técnico português entrou pelo túnel de acesso aos balneários para ir buscar Dier, num momento acompanhado pelas câmaras e que rapidamente se viralizou.

Regressado ao terreno de jogo, aos 83 minutos é o central que faz um grande passe que descobre Sergio Reguilón em excelente posição sobre a ala esquerda naquela que seria a jogada do golo do empate da equipa da casa. O ex-Real Madrid avançou em direção à grande área e assistiu Lamela para o 1-1 obrigando o jogo a ir a grandes penalidades.

Dos remates da marca dos 11 metros, Eric Dier foi o primeiro a fazer balançar as redes e a marcar o ritmo para os restantes colegas de equipa que não falhariam dali também. A vitória cairia para o lado dos Spurs depois de Mount falhar a quinta penalidade para os Blues num momento que daria novo protagonismo ao jogador do Tottenham que, enquanto a maioria dos colegas de equipa ainda festejavam, foi consolar o jovem da equipa adversária que acabara de falhar o penálti.

No final, na zona de entrevistas rápidas, o inglês não fugiu à pergunta "o que é que se passou na segunda parte?". "Acho que todos conseguem imaginar o que foi. Quando temos de ir, temos de ir. Ouvi dizer que eles tiveram uma oportunidade e ainda bem que não marcaram, porque isso não teria sido bom... Há coisas que não conseguimos parar", disse em gargalhadas.

Já José Mourinho disse que foi atrás do jogador para tentar colocar "alguma pressão nele e tê-lo de volta para o resto do encontro".

A novela já ia longa e a história dificilmente podia ficar mais irrisória. No entanto, quis ser Dier a escrever o fim desta história com uma fotografia publicada na sua conta de Instagram em que coloca o prémio que recebeu de melhor em campo em cima da sanita, ao lado de um rolo de papel higiénico com a legenda: "o verdadeiro homem do jogo".