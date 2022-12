Cristiano Ronaldo vai assinar pelo clube da Arábia Saudita até 2025. Esta é, pelo menos, a garantia é do jornal AS, de Madrid.

O entendimento entre todas as partes terá ficado concluído nesta quarta-feira, após reuniões entre o emblema saudita e Jorge Mendes, empresário do jogador de 37 anos.

Sem clube desde que saiu do Manchester United, em novembro, o internacional português terá à sua espera um contrato na ordem dos 200 milhões de euros por ano, o que o tornará no jogador mais bem pago de sempre na história do futebol. A confirmar-se será assim mais um recorde quebrado por Cristiano Ronaldo.