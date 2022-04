O espanhol Jorge Prado (GasGas) venceu hoje o Grande Prémio de Portugal de motocrosse, quarta de 20 rondas do campeonato do mundo, ao ser primeiro e segundo nas duas corridas do dia na classe rainha, a MXGP.

O piloto espanhol conquistou, assim, a primeira vitória da temporada, enquanto na categoria inferior, a MX2, a vitória coube ao francês Tom Vialle (KTM), também com um primeiro e um segundo lugares nas corridas reservadas às 250cc disputadas hoje no crossódromo do Casarão, em Águeda. Em MXGP, Jorge Prado somou 47 pontos, mais dois do que o esloveno Tim Gajser (Honda) e mais sete do que o holandês Brian Bogers (Husqvarna). O português Luís Outeiro (Yamaha) foi 21.º e 23.º em cada uma das duas corridas do dia que compuseram o GP de Portugal, não somando qualquer ponto (só pontuam os 20 primeiros), pelo que terminou a prova na 25.ª posição. Em MX2, Sérgio André (Yamaha) foi 22.º e 21.º, concluindo na 22.ª posição. Vialle somou 47 pontos, mais sete do que o dinamarquês Mikkel Haarup (Kawasaki) e mais 10 do que o belga Jago Geerts (Yamaha). A próxima jornada da competição decorrerá em Trentino (Itália), já no próximo fim de semana. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram