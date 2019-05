O grego Stefanos Tsitsipas, número 10 do ranking mundial e cabeça-de-série, e o uruguaio Pablo Cuevas (67.º), ‘lucky loser’ que depois de eliminado no qualifying (fase de qualificação) foi repescado para o quadro principal após a desistência de Filip Krajinovic, sobem hoje (15h30) ao court principal do Clube de Ténis do Estoril para disputar a final de singulares do Millennium Estoril Open. Antes, às 13h00, a dupla francesa Jérémy Chardy e Fabrice Martin enfrenta o par inglês Luke Bambridge e Jonny O’Mara, na final de pares do ATP 250 português.

Se Tsitsipas e Cuevas são estreantes no frente a frente na terra batida do Estoril Open, fora dos courts, Júlio Camará tem sido presença habitual no Clube de Ténis do Estoril. Desde 2016 que recebe um “wild card”. Mas ele, como outros da sua equipa, só entra nos courts para acompanhar as estrelas do ATP.

Fazem-no com a camisola da Academia dos Champs, uma IPSS criada em 2009 e que tem um projeto de integração social que, através do ténis, acompanha 300 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos. Dedicada à promoção do desporto e da saúde, a Academia dos Champs trabalha também para capacitação de competências de desenvolvimento pessoal, social e emocional.

“Julinho”, 16 anos, como é conhecido, circula com à-vontade entre os corredores mais ou menos reservados do Estoril Open. A camisola com as letras da associação que é parceira de responsabilidade social do evento e que já foi reconhecida pelo ATP World Tour com o prémio ATP Aces For Charity serve de cartão VIP para deambular pela cidade do ténis.

Um futuro entre bolas amarelas e raquetes ou tachos e panelas

Júlio Camará conta que o desporto da raquete e da bola amarela entrou na sua vida por convite de amigos.