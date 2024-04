Nuno Borges, número um nacional, qualificou-se hoje para a segunda ronda do Estoril Open, ao vencer o 'qualifier' francês Lucas Pouille, em três sets, no Clube de Ténis do Estoril.

O maiato de 27 anos, 62.º jogador ATP, entrou a perder, mas acabou por confirmar o favoritismo diante do 241.º classificado da mesma hierarquia, impondo-se por 0-6, 7-6 (8-6) e 6-3, em duas horas e 21 minutos, num encontro que esteve interrompido por duas vezes pela chuva. Na segunda ronda, Borges vai defrontar o italiano Lorenzo Musetti, terceiro cabeça de série do único torneio português do circuito ATP e 24.º do ranking mundial, que ficou isento na ronda inaugural.