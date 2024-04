Os quatro tenistas portugueses garantidos no quadro principal do Millennium Estoril Open vão defrontar outros tantos tenistas franceses. Quatro duelos entre lusos e gauleses agendados para o quadro principal de singulares do único torneio português do circuito ATP que arranca hoje, a partir das 12h00, no pó de tijolo do Clube de Ténis do Estoril.

Nuno Borges, número um nacional e 61.º do ranking ATP, é o primeiro português, e único hoje, a medir forças neste particular bate-bolas que acontece no ATP 250 Estoril Open. O tenista da Maia, 27 anos, único português merecedor de entrada direta, sobe ao court principal para defrontar Lucas Pouille, n.º 241 do mundo e antigo top-10, vindo do qualifying. O duelo será o terceiro encontro do dia no palco principal, no Estádio Millennium.

Na terça-feira, João Sousa, 35 anos, no último adeus à modalidade e a uma carreira profissional iniciada no Clube de Ténis do Estoril, 272.º do ranking ATP, ex-número 28 e detentor do título em 2018, terá o jovem gaulês Arthur Fils, 19 anos, 37.º da hierarquia, como primeiro adversário na festa de despedida.

O duelo entre veterania e juventude inverte os papéis e nacionalidades nas restantes duas partidas a envolver tenistas portugueses e franceses.

Henrique Rocha, 19 anos, que tal como Sousa recebeu o wildcard (convite), enfrentará Gaël Monfils, de 33 anos, experiente tenista de regresso cinco anos depois (atingiu os quartos de final em 2019) à terra batida do CT Estoril.

Por fim, Jaime Faria, 20 anos, número 220 do mundo, depois de ultrapassar as duas rondas de qualificação, único dos seis portugueses vindo dessa fase prévia, chega pela primeira vez ao quadro principal de um torneio ATP 250 (primeira vez que disputa um torneio do circuito ATP) onde medirá forças com Constant Lestienne (93.º), de 31 anos.

O quadro principal do Estoril Open arranca esta segunda-feira e decorre até 7 de abril, no Clube de Ténis do Estoril. O norueguês Casper Ruud, n.º 8, é o detentor do título.