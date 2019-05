O número 214 do ‘ranking’ mundial deu excelente réplica ao décimo da hierarquia ATP e só cedeu ao fim de uma hora e 46 minutos de encontro no ‘court’ central do Clube de Ténis do Estoril.

Com este triunfo, Stefanos Tsitsipas, de 20 anos, garantiu nova presença nas meias-finais do torneio, repetindo o desempenho realizado na edição de 2018, quando foi eliminado por João Sousa antes da final que consagrou o português como campeão.

Nas meias-finais, o grego vai defrontar o vencedor do embate de hoje entre o belga David Goffin, 25.º do 'ranking' e quarto pré-designado, que eliminou João Sousa, e o tunisino Malek Jaziri, 75.º.