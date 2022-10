Através de um vídeo de antevisão ao encontro colocado pelo emblema cascalense nas suas redes sociais, Nélson Veríssimo frisou as muitas virtudes detidas pelo Sporting de Braga, para as quais se encontra devidamente identificado. “O posicionamento dos dois pontas de lança, dos alas em posições mais interiores, a largura dada pelos laterais e acima de tudo a grande mobilidade que eles têm na frente,” elencou.

“A postura que temos assumido é no sentido de fazer uma boa caracterização do que são as virtudes e as deficiências dos nossos adversários, mas acima de tudo está focado no que temos de fazer para cada um dos jogos e obviamente este jogo com o Sporting de Braga não vai sair dessa linha orientadora,” assegurou Nélson Veríssimo, apostado em proporcionar uma boa prestação do Estoril Praia, coroada com uma vitória.

Em busca do sexto encontro consecutivo sem perder — juntando I Liga e Taça de Portugal -, o Estoril Praia, sétimo, com 15 pontos, receberá o Sporting de Braga, terceiro, com 19, este sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, pelas 18:00, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.