Com três rondas por disputar, a formação ‘canarinha’ soma 66 pontos, contra 59 do Vizela, segundo classificado, também em posição de subida automática, e 56 do Arouca, que ganhou por 1-0 e ascendeu ao terceiro posto, que apura para um ‘play-off’ com o 16.º da I Liga.

O conjunto de Bruno Pinheiro, que conta 19 vitórias, nove empates e três derrotas, assegurou o regresso ao convívio com os ‘grandes’, repetindo 1944/45, 46/47 a 52/53, 75/76 a 79/80, 81/82 a 83/84, 91/92 a 93/94, 2004/05 e 2012/13 a 2017/18.

O conjunto da Linha, que está a um triunfo de repetir os títulos da II Liga de 2003/04 e 2011/12, tem como melhores classificações entre os ‘grandes’ os quartos lugares de 1947/48, época em que ficou à frente do FC Porto, e 2013/14.

O quarto posto de 2013/14, bem como o quinto de 2012/13, valeram ao Estoril Praia as únicas presenças europeias: jogou a fase de grupos da Liga Europa em 2013/14 e 2014/15, na primeira ocasião depois de ultrapassar duas pré-eliminatórias.