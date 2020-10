O projeto, desenvolvido pela SAD estorilista e pela empresa Gelpeixe e que envolve também a autarquia e o centro paroquial do Estoril, prevê a entrega semanal de 50 refeições a partir do dia 08 e até ao final do mês de maio de 2021. A iniciativa é descrita pelos intervenientes como um mecanismo de alívio das dificuldades sentidas por inúmeras famílias, recentemente agravadas com a crise provocada pela pandemia de covid-19.

“Como clube de futebol fazemos parte da comunidade e temos de estar presentes quando a comunidade mais precisa de nós. Quando há sofrimento e dor na comunidade, nós também o sentimos. Por isso, nestes tempos difíceis, em que muitos passam dificuldades, temos de fazer a nossa parte. E foi por isso que criámos este programa”, disse o presidente da SAD do Estoril Praia, Jeffrey Saunders.

Igualmente presente na apresentação do programa de responsabilidade social esteve o líder da autarquia, Carlos Carreiras, que lembrou que o sofrimento causado pela crise sanitária “não pode deixar ninguém indiferente”, assinalando que este “é um esforço em rede” no auxílio aos habitantes do concelho.